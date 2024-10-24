В ЭИСИ назвали саммит БРИКС подтверждением отсутствия изоляции России в мире

Саммит БРИКС, завершившийся в Казани и собравший делегации из 36 стран, из которых 22 представлены на высшем уровне наглядно подтвердил отсутствие так называемой изоляции России на международной арене. Об этом в ходе круглого стола ЭИСИ «Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По его словам, это также иллюстрируется множеством двусторонних встреч президента России Владимира Путина с руководителями государств БРИКС. Он напомнил, что в год председательства России в объединении главной темой работы саммита стало укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

«Страны БРИКС представляют собой одну из самых динамично развивающихся частей мира, где, несмотря на культурное разнообразие, народы объединены общими ценностями, такими как справедливость, достоинство и защита суверенитета. Россия занимает важное место в формировании нового мирового порядка, способствуя многополярной модели, которая открывает новые горизонты для экономического роста», — сказал Данилин.

В свою очередь, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин отметил, что Россия занимает позицию идеологического лидера в рамках БРИКС, представляя собой символ борьбы «Глобального Юга» с колониальными международными отношениями.

«Страны БРИКС выступают за укрепление безопасности в мире, с соблюдением норм международного и гуманитарного права, о которых постоянно на всех международных площадках заявляет Россия и ее президент. Предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, разрешение споров посредством дипломатии и всестороннего диалога – то, на чем будут сосредоточены усилия участников объединения в ближайшее время», — сказал он.