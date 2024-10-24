Мужчина погиб при атаке ВСУ машины в Курской области

Украинский FPV-дрон атаковал машину мирного жителя в Курской области, он погиб. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Он рассказал, что 24 октября на территории Рыльского района беспилотник ВСУ атаковал машину, в которой находился местный житель, он скончался на месте. Полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Губернатор добавил, что у мужчины осталось трое несовершеннолетних детей.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.