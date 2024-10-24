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В Ярославской области подросток оказался в больнице, попав под электричку

В Ярославской области школьница попала под электропоезд

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Shutterstock/Anna Nestera

В Ярославской области девушка травмировалась на железнодорожной станции. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел на 327-м километре перегона станций Сахареж – Нерехта. По предварительным данным, девушка 2008 года рождения попала под электропоезд.

«Пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», – поделились в ведомстве.

О характере травм, состоянии пострадавшей и других деталях информация отсутствует.

В управлении СК организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Специалисты ведомства уже осмотрели место инцидента. На данный момент они выполняют все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

В ведомстве призвали россиян быть более внимательными на железной дороге.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.

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