В Ярославской области подросток оказался в больнице, попав под электричку

В Ярославской области девушка травмировалась на железнодорожной станции. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.
Инцидент произошел на 327-м километре перегона станций Сахареж – Нерехта. По предварительным данным, девушка 2008 года рождения попала под электропоезд.
«Пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», – поделились в ведомстве.
О характере травм, состоянии пострадавшей и других деталях информация отсутствует.
В управлении СК организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Специалисты ведомства уже осмотрели место инцидента. На данный момент они выполняют все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.
В ведомстве призвали россиян быть более внимательными на железной дороге.
Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.