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В Зеленограде произошел пожар

МЧС России сообщило о пожаре на площади 100 кв. м в Зеленограде

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Николай Хижняк/РИА Новости

В Зеленограде произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Горит оборудование на первом этаже трехэтажного административного здания», — сообщили спасатели.

Сообщается, что с огнем борются 46 специалистов. Также привлечены 12 единиц техники МЧС России. О пострадавших не сообщается.

До этого трое детей отравились угарным газом при пожаре в Москве.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Варшавском шоссе в Нагорном районе. В помещении, где было трое детей, загорелись вещи и мебель — причина их воспламенения не уточняется.

Прибывшие на место спасатели вывели несовершеннолетних из квартиры, они также эвакуировали еще пятерых детей. В результате находившиеся в помещении малолетние получили отравление угарным газом. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Ранее в Удмуртии подростки устроили пожар в квартире, когда жарили картошку.

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