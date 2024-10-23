Арестованы двое фигурантов дела о покушении на товарища Ахмата Кадырова

Суд арестовал двух фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, бывшего товарища Ахмата Кадырова. Об этом говорится в Telegram-канале управления СК России по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10.12.2024 включительно», — сообщили в следственном комитете.

До этого сообщалось, что заказчика покушения на Алихаджиева задержали благодаря показаниям исполнителя. Предполагаемым заказчиком был назван Башир Омарходжаев, который, по данным следствия, обещал за него 20 млн рублей.

В бывшего зампредседателя правительств Ингушетии и Чечни Шерипа Алихаджиева стреляли 10 октября в его подмосковном коттедже в деревне Лапино (район Одинцово, Московская область). Преступник выждал, когда мужчина остался один, выстрелил в него четыре раза, после чего скрылся, сообщали в СК РФ.

В Алихаджиева попали две пули: одна вошла в щеку, другая в поясницу. Мужчина смог позвонить жене, родственники вызвали скорую. Врачам удалось спасти его жизнь, он находится в больнице.

В 2000-х Шерип Алихаджиев считался одним из самых влиятельных людей в Чечне: он возглавлял администрацию Шалинского района, был первым зампредом Госсовета Чечни. СМИ называли его близким другом и «соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В Шали неоднократно совершались покушения на Алихаджиева, в 2003 году он был награжден орденом Мужества.

Ранее были опубликованы кадры с места нападения на Алихаджиева.