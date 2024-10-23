Ростовчанина, державшего в рабстве 18 человек, задержали

В Аксайском районе Ростовской области задержали фермера, который держал в рабстве 18 человек и заставил их трудиться на своей ферме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину зовут Радж Лиманский, он цыган. По данным Shot, подозреваемый заставлял людей трудиться в ужасных условиях и поклоняться ему.

До задержания мужчину несколько раз объявляли в федеральный розыск, однако он обходился лишь принудительным лечением в психиатрической больнице. Лиманский родился в Азове Ростовской области и ранее уже совершал преступления. Так, его привлекали к ответственности за похищение человека, а также разыскивали за мошенничество. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Люди надеялись, что он будет платить им за работу. Одна из работниц кухни призналась, что получила тысячу рублей за труды. Сама женщина хотела вернуться домой после того, как окончится сезон полевых работ. Еще одна жертва — Антон, благодаря которому и выяснились подробности о рабстве, царящем на ферме. Сейчас он находится в безопасности у родственников.

Антон, находясь на ферме, смог позвонить в полицию и сообщить о противозаконных действиях Лиманского. После его задержания уже пять пострадавших написали заявления на хозяев этой фермы.

Сейчас «рабов» отправляют домой волонтеры организации «Альтернатива». По данным «Ленты.ру», по факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело.

До этого о подобном происшествии стало известно в Хакасии, где фермер пять лет держал у себя рабов и заставлял их работать по 16 часов в сутки.

Ранее мать и дочь освободили после двух с половиной лет рабства в Подмосковье.