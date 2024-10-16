Фермер из Хакасии пять лет держал у себя рабов и заставлял их работать по 16 часов в сутки

В Хакасии будут судить мужчину, который взял в рабство троих мужчин и женщину и удерживал их на своей ферме. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, впервые фермер завел в своем хозяйстве «раба» в 2018 году. Затем в течение пяти лет он удерживал на ферме, расположенной в 20 километрах от аала Чарков Усть-Абаканского района, четырех человек. До того, как попасть в руки к злоумышленнику, они вели асоциальный образ жизни и согласились работать на мужчину за обещанную заработную плату.

«Фактически фермер не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, отбирал личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», — говорится в заявлении ведомства.

Всякий раз когда работники пытались бежать, фермеру удавалось вернуть их обратно. Дома у него нашли личные документы потерпевших, а также охотничье ружье и порох. Мужчина признался в содеянном и до решения суда остается под стражей. Его брата судят за принуждение одного из потерпевших к даче ложных показаний в пользу обвиняемых.

Ранее мать и дочь освободили после двух с половиной лет рабства в Подмосковье.