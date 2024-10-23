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Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову

Экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову продлили арест до 22 декабря

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Алексей Ерешко/РИА Новости

235-й гарнизонный военный суд продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю руководителя Минобороны РФ Павлу Попову, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на работу парка «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлил срок содержания под стражей Попову до 22 декабря», — рассказали журналистам.

Уточняется, что заседание прошло в закрытом режиме.

Павла Попова считают организатором преступной группировки, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, указанные лица похитили из бюджета парка не менее 30 млн рублей. Попов свою вину отрицает.

5 сентября в Следственном комитете России сообщали, что суд наложил арест на загородный дом, а также на подсобные строения, которыми владеет бывший заместитель министра обороны.

Ранее СК возбудил дело о многомиллионном хищении при выполнении гособоронзаказа.

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