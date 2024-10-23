Алиментщица спряталась в шкафу от судебных приставов в Башкирии, но ее нашли

В Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Давлеканово. Судебные приставы навестили местную жительницу, так как им поступил исполнительный документ о взыскании денег в пользу несовершеннолетнего ребенка — у россиянки были долги по алиментам.

Однако когда алиментщица поняла, что к ней пришли приставы, она решила спрятаться от них в шкафу, но мероприятие не увенчалось успехом — ее нашли. Сообщается, что после рождения сына россиянка вела разгульный образ жизни и употребляла алкоголь. Восстанавливать отобранные родительские права она не стала.

До этого красноярец с полумиллионным долгом по алиментам попытался сбежать от приставов. В отношении него составлен административный протокол по статье «Неуплата алиментов».

Ранее на Кубани женщина сдала сына в детдом и организовала приют для животных.