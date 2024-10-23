Врач развеяла популярный миф о рентгене

Рентгеновские лучи — важный инструмент в медицинской диагностике, однако вокруг них существует множество мифов. Один из самых популярных — развитие онкологии из-за воздействия радиации. Об этом в беседе с РИАМО рассказала главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Платонова.

Специалист подчеркнула, что рентгеновские исследования, проводимые в медицинских целях, имеют очень низкий уровень дозы облучения.

«Уровень радиации, получаемой при стандартных рентгеновских обследованиях, сопоставим с естественным радиационным фоном, которому человек подвергается ежедневно. Например, одно рентгеновское исследование грудной клетки эквивалентно тому, что человек получает от естественного фона за несколько дней», — объяснила Платонова.

Диспансеризация в России становится важным инструментом для профилактики серьезных заболеваний, прежде всего онкологических, сердечно-сосудистых, сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). О том, как своевременно проведенное обследование может спасти жизнь, — в материале «Газеты.Ru».

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