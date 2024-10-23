Путин назвал страны-участницы БРИКС единомышленниками

Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации», — сказал он.

Путин добавил, что все страны-участницы БРИКС выступают за сотрудничество в добрососедских отношениях, за равенство, взаимное уважение, всеобщее благополучие.

Страны, состоящие в БРИКС, проявляют ответственность за будущее мира, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности, добавил российский лидер.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

23 октября Путин назвал магистральные направления сотрудничества стран БРИКС, а именно в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

Ранее Путин заявил о кардинальных переменах многополярного мира.