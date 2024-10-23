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Эндокринолог назвала опасность висцерального ожирения

Эндокринолог Курова: висцеральное ожирение часто предшествует сахарному диабету

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Lucas Jackson/Reuters

Висцеральное ожирение часто предшествует сахарному диабету второго типа. Об этом предупредила эндокринолог Вероника Курова в своем Telegram-канале.

«Висцеральное ожирение — это накопление жира вокруг внутренних органов, таких как печень, поджелудочная железа и кишечник. Именно этот тип ожирения чаще всего предшествует сахарному диабету второго типа!» — отметила она.

Курова подчеркнула, что такой тип ожирения зачастую связан с низкой физической активностью и недостатками в питании. Для профилактики диабета она рекомендовала перейти на правильный здоровый рацион и регулярно заниматься физическими упражнениями.

В случае, если вес значительный, необходимо обратиться к специалисту, резюмировала эндокринолог.

Врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков заявлял, что в России нужно создать специализированные государственные центры по лечению ожирения, где будут работать врачи различных специальностей, чтобы справиться с этой проблемой. Он подчеркнул, что это системное заболевание, которое нужно лечить у эндокринолога.

Ранее россиянам объяснили, как рассчитать индекс массы тела.

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