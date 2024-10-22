В Чувашии сын изрезал ножом спящего отца

СК Чувашии завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, который изрезал ножом спящего отца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 21-летний житель города Чебоксары гостил в доме у родителей в деревне Микши-Энзей. Утром 31 марта он подошел к дивану, на котором спал его отец, и нанес пожилому мужчине не менее 15 ударов ножом по различным частям тела.

Пенсионер проснулся и смог отбиться от нападавшего, его доставили в больницу, жизнь пострадавшего удалось спасти. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, в момент нападения обвиняемый не осознавал подлинный характер и общественную опасность своих поступков и не мог управлять ими из-за хронического психического расстройства. Материалы расследования направлены в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 15-летний подросток напал с ножом на 47-летнюю соседку. В день инцидента они с молодым человеком выпивали, но в какой-то момент между ними возникла ссора. В результате женщина оказалась в реанимации.

Ранее челябинец ударил незнакомца ножом в шею из-за ссоры в магазине.