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Умер создатель онлайн-библиотеки «Флибуста»

Основатель онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver умер от эвтаназии

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Sharaf Maksumov/Shutterstock/FOTODOM

Скончался основатель онлайн-библиотеки «Флибуста», известный под псевдонимом Stiver. Об этом сообщается на сайте библиотеки.

Создатель сервиса написал предсмертный пост, согласно которому он намерен совершить эвтаназию в Германии.

В конце августа Stiver сообщал, что у него нашли опухоль мозга «неприличных размеров».

«Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал он тогда и сообщил о прекращении работы онлайн-библиотеки.

Кто именно скрывается под ником Stiver, неизвестно. Его личность удалось вычислить в 2016 году противникам основателя онлайн-библиотеки — обладателям прав на некоторые книги. Они не стали оглашать данные Stiver публично и лишь сообщили, что он живет в Германии.

«Флибуста» была запущена в 2009 году. Ее пользователи могут читать и скачивать книги в различных форматах. Портал также известен активным сообществом читателей. В 2016 году после долгих лет судов и отдельных блокировок ресурс был заблокирован Роскомнадзором, при этом доступ к сайту можно получить до сих пор.

Ранее умер автор «Стэнфордского эксперимента».

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