Путин отметил талант и трудолюбие жителей Татарстана

Президент РФ Владимир Путин назвал Татарстан быстроразвивающимся регионом, жителей которого отличает трудолюбие и талант. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень самобытный, интересный, быстроразвивающийся регион нашей страны», — сказал российский президент, приветствуя своего китайского коллегу Си Цзиньпина.

В Казани начались переговоры лидеров России и Китая на полях саммита БРИКС. Мероприятие проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

После того, как Си Цзиньпин вышел из самолета по прибытии в Казань, его сразу угостили чак-чаком — традиционной татарской сладостью. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что Си Цзиньпин обсудит с Путиным российско-китайские отношения и международные вопросы.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.