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«Дурачится»: эксперт объяснил, почему Дуров странно держит ложку

Психиатр Мамедов: Дуров не правильно держит ложку ради шутки

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lukomore.org/Global Look Press

Врач психиатр-нарколог высшей категории Тимур Мамедов в беседе с Life прокомментировал видеофрагмент, заснятый предполагаемой матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, на котором видно, как бизнесмен, употребляя пищу, необычно держит ложку, зажимая ее между указательным и большим пальцами. Специалист предположил, что это может быть связано с травматической патологией кисти.

Еще одна причина, по которой Дуров неправильно держит прибор, по мнению врача, может быть привычка. Никто из взрослых в свое время не показал ему, как обращаться с предметом, пояснил Мамедов.

«Третий вариант, почему так могло случиться, это определенные неврологические расстройства. Это может быть грыжа шейного отдела позвоночника», — добавил он.

В тоже время, по его словам, Дуров мог просто пошутить. Эксперт отметил, что множество факторов указывает на то, что предприниматель не страдает психическими расстройствами или какими-либо физическими патологиями.

Режиссер Родион Чепель до этого заявил, что на некоторых фотографиях Ирины Болгар в соцсетях Дуров выглядит смущенным.

По словам режиссера, ему непривычно видеть бизнесмена в роли рядового семьянина, поскольку он «не является тем человеком, который будет придерживаться традиционных взглядов на семью».

20 октября Болгар сообщила, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и физического насилия над детьми.

Ранее Дуров рассказал о создании «ВКонтакте» 18 лет назад.

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