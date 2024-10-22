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В Ростове-на-Дону вынесли приговор украинцу за подрыв локомотивов в депо

В Ростове-на-Дону украинца приговорили к 16 годам за подрыв локомотивов в депо

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам украинца Максима Воробьева за подрывы трех локомотивов в Мелитопольском депо. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области.

С апреля по июнь 2023 года Воробьев с напарником подорвали три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо государственного предприятия «Мелитопольская железная дорога». После этого уроженца Украины задержали.

До этого в Херсонской области 23-летний украинец незаконно приобрел ручные гранаты и тротиловые шашки, которыми планировал взорвать российскую военную технику. Злоумышленник смотрел в интернете обучающие видеозаписи и искал места, подходящие для совершения теракта. Его задержали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

Ранее Балицкий рассказал о провокации против России, которую готовят в Киеве страны Запада.

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