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Россиянка два года ходила с опухолью в плече, и та разрослась до гигантских размеров

В Подмосковье врачи удалили у пациентки из плеча гигантскую опухоль

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Зарайской больницы прооперировали 56-летнюю местную жительницу с крупным новообразованием в плече. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам медиков, женщина заметила опухоль два года назад. Та не вызывала болезненных ощущений, поэтому пациентка не торопилась ее удалять. В итоге за это время новообразование увеличилось до размеров мяча для пилатеса и стало приносить дискомфорт.

В течение нескольких месяцев пациентка провела обследования в разных клиниках, доказавшие доброкачественный характер опухоли. После этого женщина вернулась в Зарайскую больницу для дальнейшего лечения.

«Было принято решение о хирургическом удалении новообразования. В ходе операции в течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча пациентки. Операционный процесс прошел без осложнений, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер новообразования», — рассказал хирург больницы Павел Комаров.

Вмешательство, по словам доктора, прошло успешно. Пациентку уже выписали домой.

Ранее в Петербурге многодетной матери удалили опухоль весом 36,5 кг.

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