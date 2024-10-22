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Росимущество призвало создать платформу публичной собственности

Росимущество заявило о необходимости создания платформы публичной собственности

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Антон Денисов/РИА Новости

В России назрела необходимость создания единой платформы для управления публичной собственностью. С таким заявлением выступил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов на Московском финансовом форуме, пишут «Известия».

Замглавы Росимущества отметил, что ведомство активно работает над выявлением объектов федеральной собственности в сотрудничестве с регионами страны.

Руководитель образовательной программы «Экономика» в Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко добавил, что Росимущество уже функционирует как платформа для публичной собственности, однако она имеет серьезный недостаток — отсутствие технической возможности для полноценного отображения всех объектов в едином формате. Данные существуют, но они не агрегированы и не собраны в единое целое, что затрудняет их использование, отметил эксперт.

По его словам, система в настоящее время работает в основном в ручном режиме, что ограничивает эффективность управления объектами и затрудняет получение полной информации о них.

Ситуации, когда сложно быстро определить конкретного собственника с минимальными затратами, встречаются довольно часто, что препятствует процессам смены владельца, приватизации, ремонту и поиску инвесторов.

Создание единой платформы поможет систематизировать и объединить все доступные данные о недвижимости. Это позволит быстро и эффективно получать полную информацию о любом объекте, а также отслеживать всю историю его существования, полагает Десятниченко.

15 октября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы производителя консервов «Главпродукт».

Ранее стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации с начала года.

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