Стало известно, где россияне будут путешествовать в ноябре

Больше половины — 53% — российских туристов в ноябре отправятся за границу — за год доля зарубежных направлений выросла практически в полтора раза (+40%). Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным городом для поездок в конце осени остается Москва — на столицу приходится 25,9% заказов, что на 15% больше, чем в ноябре 2023-го. Следом идут Санкт-Петербург, куда отправятся 16,7% путешественников, как и год назад, и Сочи с долей 10,9% (-9%).

В десятку направлений, которые пользуются спросом у россиян, также попали Казань (доля снизилась на 18% и составляет 3,1%), Екатеринбург (2,9%, +52%), Краснодар (2,8%, +47%), Калининград (2,7%, -25%), Новосибирск (1,8%, +63%), Нижний Новгород (1,6%, -20%) и Владивосток (1,1%, -8%).

Лидером зарубежных направлений снова стал Стамбул — в турецком мегаполисе оформлено 5,4% заказов, что, однако, на 38% меньше, чем в 2023-м. Второе место занял Шанхай, на который приходится 4,7% бронирований, а замыкает тройку Токио, где в ноябре будут отдыхать 4,4% россиян. Интерес путешественников к азиатским городам вырос в 3 и 2 раза соответственно.

Кроме того, в список востребованных локаций вошли Дубай (3,9%), Паттайя (3,3%), Бангкок (3,1%, -41%), Будапешт (2,8%), Париж (2,0%), Рим (1,9%) и Пекин (1,7%). За год в 6 раз вырос спрос на поездки в Венгрию и в 2 раза — в Китай. А вот популярность Бангкока и Дубая снизилась на 40 и 11% соответственно. Доли остальных городов практически не изменились.

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