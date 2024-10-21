В Подмосковье 15-летний подросток ударил ножом соседку-собутыльницу

В подмосковном Егорьевске женщина попала в реанимацию после распития спиртного с 15-летним школьником. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел, когда 15-летний мальчик распивал алкоголь вместе со своей 47-летней соседкой. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, в ходе конфликта школьник схватил нож и ударил им женщину в живот.

Пострадавшая не придала ранению значения и легла спать, ночью женщине стало плохо. Прибывшие на место медики госпитализировали раненую, состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Подозреваемый в нападении задержан.

До этого сообщалось, что в Новочебоксарске пьяный школьник несколько раз ударил ножом в грудь сожителя матери. 17-летний юноша поссорился с сожителем матери, в ходе конфликта он схватил нож и несколько раз ударил им отчима. Спасти пострадавшего медики не смогли. Нападавшего подростка удалось задержать, установлено, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее петербуржец отправился в колонию за нападение на подростка в автобусе.