Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, с чем связано заявление Трампа об угрозах в адрес Путина

Политолог Дробницкий: Трамп уверен, что США должны всем диктовать условия

close
Evan Vucci/AP

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы. По мнению эксперта, подобные высказывания — часть предвыборной кампании.

«Десятилетия эволюции американского истеблишмента, а, соответственно, и медийного сообщества, сводились к тому, что Соединенные Штаты, если захотят, принудят любого к повиновению. Все должны слышать от кандидатов в президенты, и в том числе от кандидатов из Республиканской партии, насколько они будут жесткими», — объяснил Дробницкий.

Он добавил, что «в плоть и в кровь» американского истеблишмента въелось то, что Вашингтон способен диктовать всему миру свои условия.

Накануне Трамп заявил, что в свое время обещал Путину удар «по центру гребаной Москвы», если Россия предпримет «что-то против Украины». Самого себя экс-президент США при этом назвал «чертовым психом». Такая характеристика, по мнению политика, заставляет его оппонентов во всем мире уважать его. В Кремле отреагировали на высказывание Трампа сдержанно, назвав это частью его предвыборной кампании, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что республиканец все выдумал, так как на переговорах он обычно ведет себя сдержанно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами