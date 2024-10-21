Политолог объяснил, с чем связано заявление Трампа об угрозах в адрес Путина

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы. По мнению эксперта, подобные высказывания — часть предвыборной кампании.

«Десятилетия эволюции американского истеблишмента, а, соответственно, и медийного сообщества, сводились к тому, что Соединенные Штаты, если захотят, принудят любого к повиновению. Все должны слышать от кандидатов в президенты, и в том числе от кандидатов из Республиканской партии, насколько они будут жесткими», — объяснил Дробницкий.

Он добавил, что «в плоть и в кровь» американского истеблишмента въелось то, что Вашингтон способен диктовать всему миру свои условия.

Накануне Трамп заявил, что в свое время обещал Путину удар «по центру гребаной Москвы», если Россия предпримет «что-то против Украины». Самого себя экс-президент США при этом назвал «чертовым психом». Такая характеристика, по мнению политика, заставляет его оппонентов во всем мире уважать его. В Кремле отреагировали на высказывание Трампа сдержанно, назвав это частью его предвыборной кампании, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что республиканец все выдумал, так как на переговорах он обычно ведет себя сдержанно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.