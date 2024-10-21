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Президенты РФ и ОАЭ открыли в Подмосковье центр сотрудничества в сфере образования

Президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в подмосковной гимназии имени Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Об этом сообщает Интерфакс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги центра вместе с коллегами из ОАЭ уже начали составлять учебник арабского языка.

«Мы создадим стандарты сдачи ЕГЭ для ребят, которые учат арабский, и единый стандарт для тех, кто учит русский язык в Эмиратах», — добавил он.

Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования будет заниматься программами и курсами для изучения арабского языка школьниками и молодыми учителями из всех регионов России.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что в России планируют ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Он добавил, что в ноябре в гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. В России глава ОАЭ, помимо личной встречи с Путиным, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее Путин раскрыл совместные с президентом ОАЭ планы.

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