Россиянам объяснили, как платить за ЖКУ без угрозы попасться мошенникам

Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции за коммунальные услуги. Важно тщательно их проверять, а также всегда смотреть, по каким реквизитам проводится оплата, предупредил в беседе с 360.ru адвокат Алексей Михальчик.

Чаще всего злоумышленники пытаются выманить у своих жертв деньги, создавая специальный счет юрлица. Жители могут не обратить внимание на то, что квитанция или реквизиты как-то отличаются от обычных.

«Не всегда им [мошенникам] удается точно изобразить все реквизиты. Если платежка чем-то отличается, один совет — позвонить в управляющую компанию и уточнить», — подчеркнул Михальчик.

Ориентироваться нужно на слова «управляющая компания» в реквизитах, если их нет, то квитанция поддельная. Также следует проверять ИНН.

Если же человек все-таки стал жертвой мошенников, то нужно обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела. Заплаченные средства можно вернуть при получении соответствующего судебного решения, заключил адвокат.

Напомним, что злоумышленники стали рассылать жителям Московской области поддельные квитанции ЖКХ. Помимо платы средств преступникам есть еще одна опасность: в QR-коде на бланке может содержаться ссылка, при переходе по которой жертва загрузит вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг», создав риск вообще все свои сбережения.

Ранее экс-сотрудник МВД оценил мошенническую схему с платежками за электричество.