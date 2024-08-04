В Чите жильцы аварийного дома объявили о начале голодовки

Жители Читы собираются голодать, чтобы добиться расселения аварийного дома. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

Одна из жительниц дома №2 на Дивизионной улице рассказала, что голодовка начнется 6 августа. По словам женщины, власти признали здание, построенное в 1967 году, аварийным, но расселять квартиры собираются не раньше 2042 года, хотя нормативный срок его эксплуатации — 50 лет. При этом жильцы говорят, что дом разрушается у них на глазах, и жалуются на деформированные стены, щели и запах канализации в квартирах.

«Дом признали аварийным, мы добились этого с помощью следственного комитета, но в очередь нас не включили, мы туда не попадаем. Расселение будет не раньше 2042 года. Малоимущим и вовсе говорят, что очередь только с 2057 года», — говорит активистка.

В администрации района Песчанка переговорили с людьми и пообещали помочь им с закрытием ипотек, но жители все равно решили провести запланированную акцию протеста.

Ранее в Саратовской области женщина упала в подвал из-за обрушения пола в ванной.