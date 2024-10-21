Из-за ошибки в системе Wildberries сибирячка украла товары на 1,2 млн рублей

В Красноярске местная жительница обманула Wildberries на 1,2 млн рублей. Ее будут судить по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2023 году жительница регионального центра зарегистрировала аккаунт на платформе маркетплейса. Когда она выбирала способ оплаты, то обнаружила в системе ошибку: все, что она добавляла в корзину, автоматически маркировалось как оплаченный товар. Женщина не стала писать в поддержку магазина, вместо этого заказала несколько бытовых мелочей и пришла забрать их в пункт выдачи. Там ей просто отдали товары, а оплата не списалась. Убедившись, что можно заказывать любые товары «бесплатно», красноярка принялась делать покупки каждый день.

«Среди многочисленной косметики, постельного белья и прочих товаров для дома в списке заказов появилось несколько новеньких айфонов и роскошные аксессуары к ним. Одежда и обувь, чемодан, смартфоны, игровые консоли, колонки и даже золотые ювелирные изделия», — поделились в ведомстве.

Женщина успела забрать из пункта выдачи на улице Воронова товаров на 1,2 млн рублей, когда маркетплейс заметил ошибку и заблокировал аккаунт нарушительницы. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение в мошенничестве, за которое ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Товары, «приобретенные» на маркетплейсе, сибирячка продавала через другие интернет-площадки.

Ранее клиентка ударила беременную сотрудницу Wildberries из-за неудавшегося возврата.