Семья заболела после того, как служанка добавила в их еду свою мочу

Семья из Индии проболела несколько месяцев после того, как служанка добавляла собственную мочу в их еду, пишет The Times of India.

Как пишут СМИ, семья заметила ухудшение здоровья после употребления пищи, приготовленной домработницей Риной Кумар. Изучив камеры видеонаблюдения, домочадцы увидели, как горничная добавляет свою мочу в их еду. Сообщается, что женщина проработала в семье восемь лет без нареканий.

После того, как пострадавшие обратились в полицию, женщина была арестована. Офицеры добавили, что возбудили в отношении индианки уголовное дело по статье, касающейся распространения опасных инфекционных заболеваний. В ходе допроса Рина сначала отрицала свои действия, но, увидев видеодоказательства, изменила свои показания.

Ранее стало известно, что в Индии запретят мочиться и плевать в еду в ресторанах.