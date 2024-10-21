Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья заболела после того, как служанка добавила в их еду свою мочу

The Times of India: в Индии служанка добавила мочу в еду семьи и была арестована

close
ReportersIN/X (ранее Twitter)

Семья из Индии проболела несколько месяцев после того, как служанка добавляла собственную мочу в их еду, пишет The Times of India.

Как пишут СМИ, семья заметила ухудшение здоровья после употребления пищи, приготовленной домработницей Риной Кумар. Изучив камеры видеонаблюдения, домочадцы увидели, как горничная добавляет свою мочу в их еду. Сообщается, что женщина проработала в семье восемь лет без нареканий.

После того, как пострадавшие обратились в полицию, женщина была арестована. Офицеры добавили, что возбудили в отношении индианки уголовное дело по статье, касающейся распространения опасных инфекционных заболеваний. В ходе допроса Рина сначала отрицала свои действия, но, увидев видеодоказательства, изменила свои показания.

Ранее стало известно, что в Индии запретят мочиться и плевать в еду в ресторанах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами