Психолог рассказала, как не впасть в зависимость от гаджетов

Отказ от использования гаджетов во время приема пищи поможет не попасть в зависимость от них. Об этом kp.ru рассказала психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

По ее словам, это правило должно распространяться как на детей, так и на взрослых. Она также советует не пользоваться смартфонами во время прихода гостей, праздника или совместного времяпрепровождения с друзьями, а также перед сном.

«Гаджету в спальню вход запрещен; можно отправить его отдыхать до утра в специальную коробку — ящик; контрольное время можно установить вместе с ребенком, по договоренности, но лучше устраивать гаджетам и себе отдых уже с 20:00», — добавили в сообщении.

Специалисты в области психологии до этого предупредили о потенциальных рисках для здоровья, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, планшетов и других электронных устройств. По словам психолога Лидии Кутузовой, постоянное увлечение гаджетами может привести к информационной перегрузке, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной утомляемости.

Ранее россиянам назвали главные признаки заражения гаджета вирусом.