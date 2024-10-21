В Тюменской области легковая машина протаранила фуру

В Тюменской области произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на автодороге «Тюмень – Омск». По версии правоохранителей, 66-летний мужчина за рулем легковой машины марки Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo. О том, почему россиянин не смог справиться с управлением, неизвестно.

На кадрах с места ДТП можно заметить автомобиль, передняя часть которого серьезно повреждена. Более крупный транспорт также получил повреждения передней части со стороны водителя.

В результате пострадала 62-летняя пассажирка первого участника аварии, ее госпитализировали с различными травмами, об их характере и состоянии пациентки не сообщается. Водителя, который находился в той же машине, спасти не удалось. Известно, что оба пострадавших из Омска.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП.

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