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Стало известно о крупных долгах лидера тамбовской ОПГ перед приставами

РИА Новости: лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам 2 млн рублей

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Михаил Мордасов/РИА Новости

Лидер тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимир Барсуков (Кумарин), известный по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги на общую сумму более 2,1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов.

Согласно базе, Барсуков не выплатил 1 млн рублей, назначенный ему в качестве штрафа по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Также Кум должен выплатить еще 1 млн рублей моральной компенсации.

Кроме того, лидер тамбовской ОПГ не оплатил три исполнительных сбора. Сумма одного из них составляет 1427 рублей. По оставшимся двум Барсуков должен передать по 70 тыс. рублей.

Также Кум должен оплатить налоги, чья сумма уже превысила 24 тыс. рублей и госпошлину на 1405 рублей.

Барсукова называли «теневым» или «ночным» губернатором Санкт-Петербурга. В 2019 году ему предъявили официальное обвинение в ликвидации депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Лидер ОПГ вину не признал. Сейчас он отбывает наказание в колонии за ряд других преступлений.

Ранее в Москве задержали семь членов ореховской ОПГ.

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