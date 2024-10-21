Лидер тамбовской ОПГ не оплатил штрафы

Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы и налоги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию базы судебных приставов.

С Барсукова хотят взыскать штраф в один миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Столько же криминальный авторитет должен выплатить в качестве компенсации за нанесенный моральный вред.

«На лидере тамбовской ОПГ висят неоплаченные исполнительские сборы», — говорится в сообщении.

Барсуков также не оплатил налоги более чем на 24 тысячи рублей.

Владимира Барсукова называли «теневым» или «ночным» губернатором Петербурга. В 2019 году ему предъявили официальное обвинение в ликвидации депутата Госдумы и правозащитницы Галины Старовойтовой. Сам Барсуков вину не признал. Он отбывает наказание в колонии за ряд других преступлений.

Ранее в Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские».