В России могут провести реформу административного делопроизводства

Министерство юстиции планирует представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания. Данной реформой планируется ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях. Кроме того, в случае принятия инициативы в стране будет запущен электронный документооборот и возможность рассмотрения дел в удаленном формате.

Журналисты отметили, что инициатива будет оформлена в виде двух проектов федеральных законов. Комиссия по законопроектной деятельности правительства планирует рассмотреть документы 21 октября.

17 октября зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в нижней палате парламента готовят законопроект о запрете в России «деструктивной идеологии». По ее словам, эти понятия заложены в 809-м указе президента РФ Владимира Путина. Речь идет об указе от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее председатель Верховного суда РФ назвала главные тренды судопроизводства.