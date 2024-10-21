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Врач объяснила, почему из-за чипсов кожа стареет

«Известия»: трансжиры повышают риск развития рака и ускоряют старение кожи

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Depositphotos

Маргарин, чипсы, булочки и попкорн являются вредными продуктами из-за содержания в них трансжиров (ненасыщенных жиров с измененной химической формулой), которые хуже усваиваются организмом, приводят к развитию многих заболеваний и сказываются на внешности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По словам доцента кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерины Вольновой, в природе трансжиры встречаются в мясе и молочных продуктах от коров, овец, коз, но в этом случае они образуются естественно и при попадании в организм допустимый уровень таких веществ не превышается.

«Трансжиры можно встретить в составе готовых пирогов, крекеров, мороженого и других продуктов, где в составе могло было бы присутствовать сливочное масло, но его нет из экономических соображений», — рассказала врач-эндокринолог Анастасия Подхватилина.

Согласно материалу, трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний репродуктивной, нервной, иммунной систем и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, потребление продуктов с такими жирами может приводить к ускоренному старению кожи, ухудшению ее текстуры и появлению морщин.

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