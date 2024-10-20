Путин рассказал о задачах, стоящих перед дорожным хозяйством РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. Телеграмму главы государства, адресованную представителям отрасли, опубликовали на официальном сайте Кремля.

В письме российский лидер обратил внимание, что сейчас перед работниками дорожного хозяйства РФ стоят большие и комплексные задачи.

«Среди приоритетов — создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей», — подчеркнул он.

По словам Путина, в дорожном комплексе страны всегда работали специалисты с высокой квалификацией. Они досконально знают и любят то, чем занимаются в профессиональном плане.

Также президент рассказал, что за каждым километром дорог стоит созидательный труд проектировщиков и инженеров. Кроме того, в создании трасс большую роль играют сами строители и представители иных специальностей.

Как отметил глава государства, в настоящее время в РФ реализуется масштабный национальный проект «Безопасные качественные дороги». На этом фоне он выразил уверенность, что специалисты продолжат совершенствовать российскую транспортную инфраструктуру и наращивать сеть трасс.

Ранее в министерстве транспорта РФ рассказали, какую сумму власти выделили на строительство федеральных трасс до 2027 года.