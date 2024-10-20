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Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Нижегородской области

360.ru: в Дзержинске Нижегородской области произошли мощные взрывы

В Дзержинске Нижегородской области произошло несколько мощных взрывов. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы начали звучать около 3:30 мск и продолжались минимум до 05:00 мск. Некоторые местные жители при этом утверждают, что слышали звуки, похожие на стрельбу и летящие беспилотники.

Власти региона пока не сообщали о произошедшем.

В ночь на 20 октября украинские войска атаковали с помощью дронов несколько российских регионов. Так, над территорией Орловской области средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), еще один — над Брянской областью. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщал об отражении атаки нескольких украинских дронов на регион, а мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе. Ближе к утру стало известно об еще двух беспилотниках самолетного типа, сбитых над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвалие сообщать анонимам в соцсетях об атаках БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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