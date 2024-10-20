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У сына Валерии хотят отсудить свыше $500 тысяч

К предпринимателю Арсению Шульгину подали иск на сумму $587 тысяч

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Предприниматель Валентин Демчук подал иск в Тверской районный суд на сумму свыше $500 тысяч к Арсению Шульгину, бизнесмену, сыну певицы Валерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иск приняли к производству 7 июня текущего года. Отмечается, что рассмотрение иска отложено до конца ноября. Сумма исковых требований несколько раз менялась.

15 октября жительница Петербурга Оксана Кубкина добилась судебного решения о взыскании почти миллиона рублей за оплаченные, но не поставленные ей дроны. В судебном заседании было установлено, что 20 июня 2023 года Оксана Кубкина через интернет-платформу заказала необходимые ей дроны и перевела за них оплату в размере 948 тысяч 50 рублей. Суд удовлетворил требования Кубкиной и взыскал с ответчиков оплаченную за дроны сумму, а также госпошлину и проценты за пользование чужими деньгами в размере 145 656.79 рублей.

Ранее сын Валерии сжег кроссовки в поле и запустил свой бренд обуви.

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