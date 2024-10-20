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Доцент заявил, что россиянам проиндексируют пенсию один раз вместо двух

Доцент Арский: россиян ждет одна индексация пенсий вместо двух, но сразу на 7,3%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что принесет пользу пенсионерам за счет увеличения их ежемесячных выплат. Об этом заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александр Арский, слова которого приводит «Прайм».

Как отметил эксперт, индексация пенсии в новом году будет одна, но «сразу с января и на максимальные 7,3%. Он заявил, что пенсионеры начнут получать больше и с начала года, но это может разогнать инфляцию в стране.

15 октября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии.

Днем ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,3% с января 2025 года.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им могут не назначить страховую пенсию по старости.

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