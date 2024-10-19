Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дети из восьми стран примут участие в экоолимпиаде на берегу Черного моря

Школьники из 8 стран примут участие в первой экологической олимпиаде в Сириусе

close
Пресс-служба Федеральной территории «Сириус»

IOCE 2024 — первое международное соревнование, которое привлечет молодежь к решению экологических и климатических вызовов. Команды из РФ и семи дружественных стран соберутся с 20 по 24 октября на берегу Черного моря, в Сириусе, чтобы проверить свои знания в области экологии, решая задачи на олимпиаде, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба движения «Экосистема».

Международное экологическое сотрудничество — важное направление для движения «Экосистема», реализующего в рамках IOCE 2024 программу, направленную на погружение гостей страны в ключевые экологические инициативы РФ.

Для участников олимпиады были разработаны задачи, решение которых поможет решить актуальные экологические проблемы разных регионов страны.

«Мы старались готовить задачи к олимпиаде так, чтобы предложенные решения можно было использовать на практике. Мышление современного школьника сильно отличается от взрослого человека, и зачастую оно выдает нестандартные и уникальные решения, к которым не могут прийти взрослые эксперты», — заявила представитель движения, основатель проекта НЕМУЗЕЙМУСОРА Яна Трудкова.

В свою очередь, руководитель волонтерского направления проекта «Чистая Арктика», член координационного совета «Экосистемы» Анастасия Фатерина заявила, что экология в РФ идет бок о бок с волонтерским движением, и на сегодняшний день волонтер-эколог — «универсальный солдат», с которым не страшно и в Арктику ехать.

«Надеемся, что после этой олимпиады друзья из других стран присоединятся к нашими арктическим миссиям и уже в следующем сезоне отправятся на совместные уборки в рамках проекта «Чистая Арктика»», – отметила Фатерина.

Ранее «Чистая Арктика» покорила самую северную точку Евразии.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами