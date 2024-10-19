Дети из восьми стран примут участие в экоолимпиаде на берегу Черного моря

IOCE 2024 — первое международное соревнование, которое привлечет молодежь к решению экологических и климатических вызовов. Команды из РФ и семи дружественных стран соберутся с 20 по 24 октября на берегу Черного моря, в Сириусе, чтобы проверить свои знания в области экологии, решая задачи на олимпиаде, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба движения «Экосистема».

Международное экологическое сотрудничество — важное направление для движения «Экосистема», реализующего в рамках IOCE 2024 программу, направленную на погружение гостей страны в ключевые экологические инициативы РФ.

Для участников олимпиады были разработаны задачи, решение которых поможет решить актуальные экологические проблемы разных регионов страны.

«Мы старались готовить задачи к олимпиаде так, чтобы предложенные решения можно было использовать на практике. Мышление современного школьника сильно отличается от взрослого человека, и зачастую оно выдает нестандартные и уникальные решения, к которым не могут прийти взрослые эксперты», — заявила представитель движения, основатель проекта НЕМУЗЕЙМУСОРА Яна Трудкова.

В свою очередь, руководитель волонтерского направления проекта «Чистая Арктика», член координационного совета «Экосистемы» Анастасия Фатерина заявила, что экология в РФ идет бок о бок с волонтерским движением, и на сегодняшний день волонтер-эколог — «универсальный солдат», с которым не страшно и в Арктику ехать.

«Надеемся, что после этой олимпиады друзья из других стран присоединятся к нашими арктическим миссиям и уже в следующем сезоне отправятся на совместные уборки в рамках проекта «Чистая Арктика»», – отметила Фатерина.

Ранее «Чистая Арктика» покорила самую северную точку Евразии.