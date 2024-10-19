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Индийскую священную реку накрыло слоем ядовитой пены

HT: река Ямуна в Индии покрылась токсичной пеной из-за сброса сточных вод

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Altaf Qadri/AP

В Индии священная река Ямуна, протекающая через столицу страны Нью-Дели, покрылась толстым слоем ядовитой пены. Об этом пишет Hindustan Times(HT).

Едкая пена образовалась на поверхности реки из-за сброса канализации — каждый день в Ямуну сливают 3,6 млрд литров сточных вод. Кроме того, накопление отравляющих веществ в реке происходит из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Нью-Дели. В пене содержится много аммиака и фосфатов, что может угрожать здоровью людей в случае попадания опасного вещества на кожу. Также пена пагубно влияет на дыхательную систему.

Загрязнение особенно опасно в преддверии праздника Чхатх Пуджа, который состоится 5 ноября и включает традиционные омовения в реке. Власти уже начали использовать специальные пеногасители, чтобы минимизировать риски для участников праздника.

Ямуна, крупнейший приток Ганга, входит в число самых загрязненных рек мира. Основная масса отходов попадает в реку в районе Нью-Дели. Власти индийской столицы планируют привести воды Ямуны к стандартам, пригодным для купания, к февралю 2025 года.

До этого представитель Индийского технологического института в Канпуре Маниндра Агравал заявил, что проблему грязного воздуха в столице Индии Дели помогут решить искусственные дожди. По его словам, для этих целей будет использоваться самолет Cessna, оборудованный комплектами ракет для засева облаков из США.

Ранее ученые выяснили, сколько лет жизни теряют жители Южной Азии из-за плохой экологии.

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