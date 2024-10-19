Индийскую священную реку накрыло слоем ядовитой пены

В Индии священная река Ямуна, протекающая через столицу страны Нью-Дели, покрылась толстым слоем ядовитой пены. Об этом пишет Hindustan Times(HT).

Едкая пена образовалась на поверхности реки из-за сброса канализации — каждый день в Ямуну сливают 3,6 млрд литров сточных вод. Кроме того, накопление отравляющих веществ в реке происходит из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Нью-Дели. В пене содержится много аммиака и фосфатов, что может угрожать здоровью людей в случае попадания опасного вещества на кожу. Также пена пагубно влияет на дыхательную систему.

Загрязнение особенно опасно в преддверии праздника Чхатх Пуджа, который состоится 5 ноября и включает традиционные омовения в реке. Власти уже начали использовать специальные пеногасители, чтобы минимизировать риски для участников праздника.

Ямуна, крупнейший приток Ганга, входит в число самых загрязненных рек мира. Основная масса отходов попадает в реку в районе Нью-Дели. Власти индийской столицы планируют привести воды Ямуны к стандартам, пригодным для купания, к февралю 2025 года.

До этого представитель Индийского технологического института в Канпуре Маниндра Агравал заявил, что проблему грязного воздуха в столице Индии Дели помогут решить искусственные дожди. По его словам, для этих целей будет использоваться самолет Cessna, оборудованный комплектами ракет для засева облаков из США.

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