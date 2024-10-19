В промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов главный».

По данным информационного ресурса, взрыв произошел на территории машиностроительного завода, расположенного в западном жилом массиве города. На месте происшествия наблюдаются клубы черного дыма, сейчас там работают пожарные.

Как передает Telegram-канал Don Mash, в промзоне загорелся цех по производству металлопластиковых окон.

15 сентября в пресс-службе МЧС России сообщали, что в Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. По информации ведомства, к ликвидации пожара были привлечены около 100 специалистов и 38 единиц техники. Позднее Ростов-на-Дону оказался покрыт дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша.

19 октября в Красноярске загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме на улице Устиновича.

Ранее в Калининградской области произошел пожар в ангарах пищевого завода.