В Ростовской области вспыхнул склад со стройматериалами

В Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городе Аксае горит склад со стройматериалами на 1100 квадратных метрах. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — говорится в сообщении.

На данный момент к ликвидации пожара привлечены порядка 100 специалистов и 38 единиц техники.

Информации о причинах пожара нет, выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.

За день до этого сообщалось, что в Твери на улице Серебряковская Пристань вспыхнул пожар на складе.

Также 12 сентября сообщалось о пожаре в Воронежской области, где загорелась сухая трава возле садоводческих товариществ «Дорожник» и «Березка». К 13:00 огонь успел распространиться на площади в 10 гектаров. Пламя тушили 19 расчетов, а шесть поливомоечных машин были заняты в подвозе воды.

Ранее в Воронежской области локализовали пожар возле склада со взрывчаткой.