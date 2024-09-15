Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области вспыхнул склад со стройматериалами

МЧС: в Аксае Ростовской области вспыхнул склад со стройматериалами

close
Светлана Шевченко/РИА Новости

В Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городе Аксае горит склад со стройматериалами на 1100 квадратных метрах. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — говорится в сообщении.

На данный момент к ликвидации пожара привлечены порядка 100 специалистов и 38 единиц техники.

Информации о причинах пожара нет, выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.

За день до этого сообщалось, что в Твери на улице Серебряковская Пристань вспыхнул пожар на складе.

Также 12 сентября сообщалось о пожаре в Воронежской области, где загорелась сухая трава возле садоводческих товариществ «Дорожник» и «Березка». К 13:00 огонь успел распространиться на площади в 10 гектаров. Пламя тушили 19 расчетов, а шесть поливомоечных машин были заняты в подвозе воды.

Ранее в Воронежской области локализовали пожар возле склада со взрывчаткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами