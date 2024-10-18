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Детскую площадку реконструируют по рисунку 11-летней девочки

Goodnewsnetwork: в CША детскую площадку доработают по проекту 11-летней школьницы

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Clearfield City/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США детскую площадку реконструируют по рисунку 11-летней девочки, пишет Good News Network.

Росили Олсон из Юты вдохновила местные власти на строительство и реконструкцию детской площадки после того, как нарисовала рисунок на эту тему. Её мать обратилась в мэрию, где уже был заложен бюджет на проект, и предложила идеи своей дочери.

«Мы поняли, что должны воплотить её мечту в жизнь», — рассказали чиновники.

После нескольких встреч с главой городского управления парков и отдыха Эриком Хоузом, было принято решение о строительстве площадки, которое планируется завершить в 2025 году. Церемония, посвященная началам работ, состоялась в конце сентября, и Росили была на ней почетным гостем.

Ранее страдающая лунатизмом 10-летняя девочка ушла во сне в лес и потерялась.

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