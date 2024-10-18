В США детскую площадку реконструируют по рисунку 11-летней девочки, пишет Good News Network.

Росили Олсон из Юты вдохновила местные власти на строительство и реконструкцию детской площадки после того, как нарисовала рисунок на эту тему. Её мать обратилась в мэрию, где уже был заложен бюджет на проект, и предложила идеи своей дочери.

«Мы поняли, что должны воплотить её мечту в жизнь», — рассказали чиновники.

После нескольких встреч с главой городского управления парков и отдыха Эриком Хоузом, было принято решение о строительстве площадки, которое планируется завершить в 2025 году. Церемония, посвященная началам работ, состоялась в конце сентября, и Росили была на ней почетным гостем.

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