Путин заявил, что БРИКС распространился на 33% суши

Члены БРИКС занимают треть суши, в странах объединения живет почти половина населения планеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«БРИКС ведь, это уже много раз говорили мои коллеги, партнеры и друзья, это 45% населения планеты, это 33% суши и это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли», — сказал он во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

При этом российский лидер отметил, что увеличение числа участников БРИКС не должно сказываться на эффективности работы этого международного сообщества.

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал направления сотрудничества стран БРИКС.