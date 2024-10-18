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В Луганске провели круглый стол с родными погибших участников СВО

В Луганске организовали встречу школьников с ветеранами боевых действий

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Телеграм-канал омбудсмена ЛНР Виктория Сердюкова

Представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Луганске провели встречу в формате круглого стола с родными погибших участников СВО в преддверии Дня отца, сообщает пресс-служба фонда.

В мероприятии приняли участие председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО в ЛНР Василий Тарасов и заместитель председателя регионального отделения всероссийского общественного движения «Отцы России» в ЛНР Александр Бурлаков.

Участники круглого стола обсудили актуальные темы для семей участников СВО и личные проблемные вопросы.

Также в рамках празднования Дня отца 18 октября в Луганской средней школе № 38 прошла встреча «Диалог с героями», в рамках которой ветераны боевых действий рассказали школьником о важности отцовского примера, патриотизме и значимости семьи.

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