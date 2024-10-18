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«Без всякого экстрима»: синоптик о погоде в Москве на выходных

Синоптик Шувалов: 19 и 20 октября в Москве будет безветренная погода

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РИА «Новости»

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал о погоде в Москве и Московской области на предстоящих выходных. Прогноз, по его словам, достаточно благоприятный: будет сухо и маловетренно.

«По ночам ожидаются небольшие заморозки, в Подмосковье даже до -4 градусов может быть. Но дневная температура в субботу достигнет +7,+9 градусов и в воскресенье сможет повыситься даже до +10 градусов. Просто очень хорошая и спокойная погода — без всякого экстрима», — рассказал синоптик.

На выходных и на следующей неделе можно будет наслаждаться долгими прогулками в дневное время, заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичам пока рано «переобувать» автомобили на зимнюю резину, несмотря на первый выпавший снег.

По словам метеоролога, в настоящее время не видно ситуации, при которой осадки бы снова выпали или на улице сильно похолодало.

Ранее синоптик пообещал москвичам бабье лето после мокрого снега.

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