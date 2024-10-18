В СК раскрыли подробности убийства Владлена Татарского

Следователи установили способ приведения в действие взрывчатки, которая убила военного корреспондента Владлена Татарского во время встречи в петербургском кафе. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью kp.ru.

«Сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — сказал глава СК.

Бастрыкин также добавил, что в рамках расследования дела следователи изъяли видеозаписи, которые помогли восстановить маршруты передвижения Дарьи Треповой. После этого ведомство собрало необходимую доказательную базу для лишения девушки свободы, отметил председатель СК.

Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время творческой встречи в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ), которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

25 января 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора.

Ранее глава СК рассказал подробности дела о покушении на писателя Прилепина.