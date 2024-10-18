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Зоологи поймали на камеру лису с «необычной» добычей

NakhodkaMedia: в Приморье лиса пообедала ежом

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Телеграм-канал »«Земля леопарда» — дирекция заповедника»

В Приморье лиса пообедала ежом. Фотографию с места событий опубликовало издание NakhodkaMedia.

Помимо ежей, всеядные лисы питаются грызунами, рыбой, рептилиями, червями, птицами и ягодами. Кадры с двумя животными были запечатлены камерой на территории национального парка «Земля леопарда».

До этого в Башкирии лиса искусала двух пенсионерок.

Инцидент произошел в селе Кусимовский родник. Лису, бегающую по улице, заметила 87-летняя пенсионерка. Неожиданно зверь подбежал к женщине и набросился на нее. Спасти сельчанку пыталась 65-летняя прохожая, но лиса напала и на нее. Отогнать зверя не получилось и у проходившего мимо мужчины, хищница не боялась метлы и криков.

Женщинам оказали медицинскую помощь, лису удалось отловить спасателям, ее обследуют на бешенство. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Ранее 89-летняя итальянка заблудилась в Альпах и подружилась с лисой, пока ее искали.

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