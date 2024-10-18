Приморский поселок засыпало сажей

Поселок Дунай в Приморском крае засыпало сажей. Ролик с места событий опубликовало местное издание Deitaru.

Угольно-черные частицы усыпали дороги и машины в Дунае после включения отопления, при этом в небе над поселком появилась огромная туча черного дыма.

«Вместо того чтобы наслаждаться долгожданным теплом в своих квартирах, людям пришлось бороться с последствиями выбросов, очищая окна, подоконники, полы и одежду от загрязнений», — прокомментировали эту ситуацию местные журналисты.

До этого сообщалось, что растительность вдоль дорог снижает содержание сажи в воздухе на 37%.

Специалисты в течение шести месяцев измеряли уровни загрязнителей в атмосфере в пяти местах вдоль автомагистралей. По сравнению с аналогичными участками без растительности эксперты обнаружили снижение концентрации сажи на 37% и сокращения количества ультрамелких частиц на 7%.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров может повредить мозг и сперму, предупредили ученые.