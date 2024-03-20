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Деревья и кустарники удаляют из воздуха более трети загрязняющих выбросов транспорта

PLOS One: растительность вдоль дорог снижает содержание сажи в воздухе на 37%

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Американские ученые из Университета штата Джорджия доказали, что зеленые насаждения эффективно борются с загрязнением воздуха выхлопными газами транспорта. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Придорожная растительность снижает загрязнение воздуха за счет нескольких механизмов. Она создает большую площадь поверхности, на которой оседают мелкие частицы.

Специалисты в течение шести месяцев измеряли уровни загрязнителей в атмосфере в пяти местах вдоль автомагистралей. По сравнению с аналогичными участками без растительности эксперты обнаружили снижение концентрации сажи на 37% и сокращения количества ультрамелких частиц на 7%.

«Деревья и кусты возле дорог не решают проблему загрязнения воздуха, вызванного автотранспортом, но могут помочь снизить ее тяжесть. Мы должны сажать больше деревьев вдоль дорог, потому что они дают преимущества, выходящие за рамки эстетики», — отметил ведущий автор работы Роби Гринвальд.

Другие изменения могут включать расширение сети общественного транспорта, а также развитие и улучшение велосипедной и пешеходной инфраструктуры.

Ранее ученые выяснили, что пыль от тормозных колодок автомобилей может быть вреднее их выхлопов для здоровья человека.

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