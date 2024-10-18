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Бежавшая из Латвии из-за дискриминации семья собирается жить в России

ОНТ: бежавшая из Латвии многодетная семья намерена жить в Смоленской области

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Пограничный комитет Белоруссии

Покинувшая Латвию многодетная семья собирается жить в Смоленской области. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Речь идет о семье Морозовых, которые жили в Риге. Как сообщал Госпогранкомитет Белоруссии, Виталий и Светлана Морозовы приняли решение увезти своих десять детей из Европейского союза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того как семья в Латвии лишилась ряда льгот и начала получать угрозы о лишении родительских прав, она решила уехать в Белоруссию. Семья прибыла в эту страну 17 октября.

«Уже завтра у семьи Морозовых начнется новая жизнь. Предстоит еще один переезд, в Россию. Это желание семьи. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области», — сказали в эфире ОНТ.

В сентябре парламент Латвии (сейм) запретил использование русского языка в банкоматах коммерческих банков страны.

Ранее гражданин Латвии сбежал в РФ из своей страны на плоту с ребенком.

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